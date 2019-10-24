Россия и страны Африки подписали соглашений на 800 млрд рублей

Решено, что форумы партнёрства "Россия-Африка" отныне будут проводиться раз в 3 года

Первый в истории саммит "Россия-Африка" завершился в Сочи. За круглым столом под председательством Владимира Путина собрались представители 54-х стран континента и ведущих региональных организаций. Масштаб встречи, как отметил президент России, подтвердил взаимное стремление участников к укреплению сотрудничества на всех направлениях - в экономике, гуманитарной сфере, а также в борьбе с терроризмом и военной области.

Чтобы понять масштаб первого саммита "Россия – Африка", достаточно взглянуть на протокольные кадры., передает "ТВ Центр". На общей фотографии Владимир Путин в окружении представителей всех без исключения стран континента.

Наша страна последовательно поддерживала национально-освободительное движение народов Африки, внесла существенный вклад в становление молодых государств и развитие их экономики. Сотрудничество России и стран Африки носит стратегический, долгосрочный характер, подчёркивает Владимир Путин, подводя итоги саммита.

"Встреча была деловой, но в то же время очень дружеской, если не сказать душевной, что создало особую атмосферу наших дискуссий. Вы понимаете, что когда строились отношения в прежние времена, еще с Советским Союзом, все происходило по накатанным государственным лекалам. Это было хорошо, но сегодня это невозможно представить. Сегодня нужно больше информации о возможностях друг друга. Россия в качестве постоянного члена Организации Объединенных Наций солидарна со странами Африки в вопросах укрепления мира и стабильности на континенте, обеспечения региональной безопасности", - сказал Путин.

Ведь ситуация во многих государствах этого континента по-прежнему не стабильная, отмечает наш президент на пленарном заседании саммита. Каждому лидеру на доклад отводилось всего 4 минуты. Но учитывая количество премьеров и президентов, заседание продлилось 5 часов. Пришлось даже перейти в формат рабочего завтрака. В России африканские политики видят, прежде всего, надёжного и предсказуемого партнера. Главы Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада хотели бы обсудить с Путиным возможную отправку российских военных советников. Ну а уже сегодня наша страна - крупнейший поставщик оружия на континент. У стенда с автоматами Калашникова – очередь.

Стабильность и безопасность. Этого жители континента хотят больше всего. Перед глазами пример соседей, пострадавших от так называемой "Арабской весны". Под влиянием внешних игроков разрушалась экономика стран. Чем обернулась такая насаждаемая "борьба за демократию", хорошо известно. Яркий пример - Ливия.

"Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит – это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций в свое время", - отметил Путин.

Добыча полезных ископаемых, транспорт, строительство, медицина, образование, использование мирного атома – вот далеко не все направления сотрудничества. В четверг на полях саммита было подписано более 500 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей. Экономика африканских стран стремительно развивается. Маврикий, например, чья экономика раньше базировалась исключительно на туризме и производстве сахара, теперь активно развивает банковский сектор.

Кения, Руанда, Гвинейская республика - сегодняшние встречи в графике российского президента. Корректировали его, что называется, на ходу, чтобы российский лидер смог пообщаться с как можно большим количеством иностранных коллег. Саммит "Россия – Африка" теперь будет проводиться раз в три года.

Главный итог саммита – декларация, подписи под которой поставили больше полусотни лидеров. Документ без преувеличения открывает новую эру российско-африканского сотрудничества. Равноправное и взаимовыгодное партнерство.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Сочи.