Собянин рассказал об успехах московской Скорой помощи

Скорая помощь Москвы является одной из самых лучших в мире

Более 90 процентов москвичей довольны работой скорой помощи. Это самый высокий показатель среди экстренных служб столицы. Такие данные привел в четверг Сергей Собянин, посетив обновленный диспетчерский центр, где обрабатывают звонки на номера 103 и 112. Мэр поздравил сотрудников с юбилеем: ровно 100 лет назад, в октябре 1919-го состоялся первый выезд московской скорой. Сегодня она занимает второе место в мире по эффективности оказания врачебной помощи, опережая Лондон, Берлин и Нью-Йорк.

Прихватило сердце, давление, перелом, да даже если просто высокая температура - звонят сюда. Это единый городской диспетчерский центр скорой помощи. Алина, ещё учась в колледже, знала - пойдет работать именно сюда. Для этого не пропускала ни одной лекции по психологии.

"Бывают просто агрессивные пациенты. С ними надо очень осторожно, понижать голос. Не кричать ни в коем случае. Тогда он поймет, что был не прав. И даже бывали случаи, пациент передо мной извинился", - говорит диспетчер Алина Авдонина.

А как по-другому? Ведь здесь хотят помочь. Из центра вызовы распределяют по районным подстанциям. В Москве их сегодня 60.

У них в работе каждая секунда на счету. И эти секунды удается экономить, уже несколько лет в Москве выстроена система реагирования на звонки - то есть дозвониться до оператора можно в течение всего 4 секунд. Для сравнения, в Берлине и Риме это время составляет 9 секунд, а в Нью-Йорке придется ждать дольше минуты. Почти все операторы в центре - бывшие фельдшеры, которые сами проехали десятки километров в реанимобиле. И они знают, как важно успеть вовремя.

Особо важные вызовы, за которыми необходимо прицельное внимание, попадают на большой экран в центре оперативного зала. Здесь указана вся необходимая информация: адрес, причина вызова и самое главное - время прибытия на место. В среднем, это 14 минут.

Все это благодаря в том числе и современному оборудованию. Планшеты подключены к единой системе - бригада еще в пути может изучить данные электронной медкарты больного. Об этом врачи рассказали мэру Москвы.

А еще здесь есть аппарат искусственной вентиляции легких, и специальные приборы для точной дозировки лекарств и даже так называемая система "Автопульс". Она обеспечит искусственное кровообращение при остановке сердца. После осмотра реанимобиля мэр отправился в диспетчерский центр, который, по его словам, работает как организм - от выполнения задач одного специалиста зависит результат всей работы системы, а, значит, зависит жизнь человека. И в этом деле важна правильная логистика.

"Еще несколько лет тому назад в Москве существовало несколько центров: это неотложная помощь, которая была разбросана по различным клиникам, и скорая помощь. Мы приняли решение об объединении - создании Единого диспетчерского центра, который сейчас определяет, когда неотложке выйти, когда скорой помощи. И эффективность охвата больных увеличилась значительно - раза в полтора", - сказал Собянин.

И это не просто слова. Свои исследования опубликовала крупная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Москва заняла второе место по эффективности среди экстренных медицинских служб мегаполисов.

Елена Макарова, "ТВ Центр".