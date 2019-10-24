Украина согласилась на переговоры по возвращению Крыма

Киев готов к "восстановлению суверенитета"

Киев согласен на переговоры в любом формате по "восстановлению украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем. По словам пресс-секретаря МИДа Незалежной Екатерины Зеленко, в нормандском формате следует обсудить и возвращение "оккупированных" Россией Донецкой и Луганской областей.

"Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь", — заявила Зеленко.

С точки зрения украинского МИДа, именно Украина является "прибрежным государством" в Черном, Азовском морях и Керченском проливе - в водах, прилегающих, по словам Зеленко, к "украинскому Крыму". А признание этих территорий российскими пресс-секретарь внешнеполитического ведомства назвала "очередной грязной манипуляцией Кремля", передает "Интерфакс".

В Москве неоднократно напоминали Киеву, что Крым вернулся в состав России по итогам всенародного референдума. А президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.