ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина согласилась на переговоры по возвращению Крыма

19:40
  • четверг
  • 24 октября 2019

Киев готов к "восстановлению суверенитета"

Киев согласен на переговоры в любом формате по "восстановлению украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем. По словам пресс-секретаря МИДа Незалежной Екатерины Зеленко, в нормандском формате следует обсудить и возвращение "оккупированных" Россией Донецкой и Луганской областей.
Многоуровневая защита: американские В-52 беспомощны в крымском небе

"Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь", — заявила Зеленко.

С точки зрения украинского МИДа, именно Украина является "прибрежным государством" в Черном, Азовском морях и Керченском проливе - в водах, прилегающих, по словам Зеленко, к "украинскому Крыму".  А признание этих территорий российскими пресс-секретарь внешнеполитического ведомства назвала "очередной грязной манипуляцией Кремля", передает "Интерфакс".

В Москве неоднократно напоминали Киеву, что Крым вернулся в состав России по итогам всенародного референдума. А президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

Читайте также:
Новости по теме
Погранслужба Украины
Погранслужба Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.