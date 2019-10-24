Спектакль Зеленского с полиграфом назвали фарсом

Актеры сыграли неубедительно, считают в Раде

Проверка на детекторе лжи, которую устроили в прямом эфире депутаты Верховной рады от партии Зеленского, не убедила их коллег по парламенту. Особенно разочаровало это шоу солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и его партию "Голос".

"Партия "Голос" призывает прекратить фарс и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести настоящее расследование и привлечь виновных к ответственности", - сказано в опубликованном заявлении.

Напомним, депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамию, Александра Дубинского и Александра Качура заподозрили в получении взятки - по 30 тысяч долларов на человека, за голосование против антикоррупционного законопроекта. Парламентарии сами вызвались пройти проверку на детекторе лжи, которую транслировали в прямом эфире. Проводившие экспертизу специалисты не подтвердили получение взятки.

Соратники Вакарчука, несмотря на отрицательные результаты теста, заявили, что это – не более, чем "красивая и убедительная телевизионная картинка". Но эти данные ничего не доказывают – тем более, что их нельзя использовать в суде.