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Ложь Зеленского возмутила украинских журналистов

20:39
  • четверг
  • 24 октября 2019

Президент Украины манипулирует фактами

Владимир Зеленский манипулирует фактами и искажает информацию. На странности в высказываниях президента Украины во время пресс-марафона в Kyiv Food Market обратили внимание журналисты украинских изданий.
Зеленский страшно разочаровал Украину

В частности, украинский лидер утверждал, что Вашингтон ввел санкции в отношении российского проекта "Северный поток-2". Однако на самом деле ограничения были одобрены лишь комитетом американского сената.

Кроме того, президент Незалежной заверял, что украинскую позицию в отношении российского газопровода поддерживает Дания. В то время как на самом деле Копенгаген не высказывал никакой поддержки Киеву и пока воздерживается от окончательного ответа относительно маршрута "Северного потока-2", пишет "Лига.net".

Искажал факты украинский лидер и во время ответов по другим темам. Так, он заявил, что с приходом новой власти уменьшились цены на газ. В то время как в действительности цены снизились еще при кабинете Владимира Гройсмана. Сказал президент также, что страна стала привлекательной для мигрантов – хотя, как отмечает издание, и эти показатели улучшались в последние два года, а не только при правлении Зеленского.

А еще Владимир Зеленский неверно назвал сумму финансирования Совета национальной безопасности и обороны. И заявил, что 90% украинцев хотят закончить войну – хотя подобного опроса журналисты нигде найти так и не смогли.

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