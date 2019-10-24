"Деньги не помогут": звезда "Экипажа" пожалела Заворотнюк

Актриса пережила такую же ситуацию

Деньги и известность не помогут в ситуации, в которой оказалась Анастасия Заворотнюк. Остается только "держать кулаки" за популярную актрису, считает звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева.

62-летняя актриса рассказала, что сама была в таком же положении, в каком сейчас оказалась "прекрасная няня". Яковлева узнала о злокачественной опухоли только на четвертой стадии. Ей самой спас жизнь высококлассный врач.

"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии", — рассказала звезда "Экипажа".

В сентябре в СМИ появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком. По некоторым данным, у актрисы – глиобластома, опухоль мозга в четвертой стадии. Близкие Анастасии призвали всех неравнодушных молиться за ее здоровье

Александра Яковлева подчеркивает, что сейчас все боятся такой болезни - и те, у кого есть деньги и связи, и те, у кого их нет. По словам актрисы, известность, деньги и связи далеко не всегда могут спасти жизнь. Ничего не поможет, пока сам не поймешь, в каком состоянии находишься, приводит слова Яковлевой Teleprogramma.pro.