ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Деньги не помогут": звезда "Экипажа" пожалела Заворотнюк

21:29
  • четверг
  • 24 октября 2019

Актриса пережила такую же ситуацию

Деньги и известность не помогут в ситуации, в которой оказалась Анастасия Заворотнюк. Остается только "держать кулаки" за популярную актрису, считает звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева.
"На ней лица нет": в Сети появилось новое фото поникшей Заворотнюк

62-летняя актриса рассказала, что сама была в таком же положении, в каком сейчас оказалась "прекрасная няня". Яковлева узнала о злокачественной опухоли только на четвертой стадии. Ей самой спас жизнь высококлассный врач.

"Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала. Поймите, человек не чувствует ни первой, ни второй стадии", — рассказала звезда "Экипажа".

В сентябре в СМИ появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком. По некоторым данным, у актрисы – глиобластома, опухоль мозга в четвертой стадии.  Близкие Анастасии призвали всех неравнодушных молиться за ее здоровье

Александра Яковлева подчеркивает, что сейчас все боятся такой болезни - и те, у кого есть деньги и связи, и те, у кого их нет. По словам актрисы, известность, деньги и связи далеко не всегда могут спасти жизнь. Ничего не поможет, пока сам не поймешь, в каком состоянии находишься, приводит слова Яковлевой Teleprogramma.pro.

Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.