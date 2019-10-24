Песков высмеял попытки Трампа стать "отцом"

Пресс-секретарь президента объяснил линию Вашингтона

Попытки американского лидера Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании не удивляют пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков прокомментировал поведение главы Белого дома известной пословицей.

"Мы же с вами знаем: поражение - оно всегда сирота, а у победы много отцов", - напомнил Песков журналистам.

Объяснил пресс-секретарь Путина представителям СМИ и политику американской администрации. По словам Пескова, путь Вашингтона – "не совсем кратчайшая линия между точками А и Б, то есть не совсем прямая линия".

"Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным", - описал действия властей США представитель Кремля. Именно по этой причине, заметил Песков, многим странам – в том числе и России – трудно понять мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне.