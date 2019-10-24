Россия отстояла интересы Сирии на переговорах с Турцией

Песков назвал переговоры сложными

Меморандум по сирийскому урегулированию, ставший итогом переговоров Москвы и Анкары, учитывал интересы Дамаска. Работа была очень сложной, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Переговоры были очень сложными. И потом вы не забывайте, что турецкая сторона преследует свои цели", - сказал журналистам представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, нужно было сопоставить интересы и сделать таким образом, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация. А с точки зрения Москвы было важно, чтобы результат был приемлем для Дамаска.

Пресс-секретарь президента России напомнил представителям СМИ, что российская сторона - единственная, чьи вооруженные силы законно находятся на территории Сирийской Арабской Республики. Песков призвал журналистов "называть вещи своими именами".