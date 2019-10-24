Медведев раскритиковал практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Премьер-министр призвал губернаторов перестать дистанцироваться от "Единой России"

Участие в выборах кандидатов от "Единой России" в качестве самовыдвиженцев не гарантирует успех. И такой практике нужно положить конец. Об этом заявил в четверг Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, которые намерены возглавить региональные отделения партии, передает "ТВ Центр".

Премьер отметил, что перед сентябрьским единым днем голосования распространилось мнение, что участие в выборах в качестве независимых кандидатов поможет единороссам набрать больше голосов. Но этого не произошло. По итогам избирательной кампании лучший результат "Единая Россия" показала там, где ее кандидаты выступали открыто. Те, кто назвался самовыдвиженцами, дезориентировали избирателей.

"В головах людей возникает недоумение. Если он от "Единой России", почему он прячется? Поэтому наши сторонники, кого обычно называют "ядерный электорат", те, кто обычно голосует за нашу партию, начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто вообще не собирались за "Единую Россию" голосовать, все равно за его кандидатуру не проголосуют. Потому что он же не отгораживается от партии, наоборот, партия ему помогает. То есть, это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Эту практику нужно прекратить", - заявил Медведев.