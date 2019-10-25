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Вирус Украины: поведению политиков в США и Британии нашли оправдание

09:12
  • пятница
  • 25 октября 2019

Эксперт назвал катастрофой ситуацию в американском Конгрессе

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию в США перед выборами президента. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

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Речь зашла о демарше республиканцев накануне. Ведущему Фролову поведение конгрессменов напомнило депутатов Верховной Рады.

"Это не только американский Конгресс. Что происходит в Палате лордов и представителей в Британии, посмотрите. Это же тоже катастрофа. Это все какой-то вирус. Такого не было никогда: чтобы абсолютно понятные мужи вдруг сходятся в рукопашную. Наверное, вирус Украины заразил их очень сильно", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

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