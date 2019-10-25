Добровольно и со льготами: раскрыты детали новой пенсионной системы

Государство поможет с получением "второй пенсии"

Минфин планирует вынести на общественное обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений. Ее назвали гарантированным пенсионным планом (ГПП). Для внедрения системы потребуется принять три пакета поправок в законодательство.

Как сообщает РИА Новости, ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию. Участие в системе сугубо добровольное. Участники новой программы будут сами определять размер взноса и менять его размер неограниченное число раз. При этом граждане всегда смогут вернуть себе деньги, перечисленные в систему.

Ожидается, что получать пенсию по новой системе россияне будут либо через 30 лет после начала накоплений, либо после наступления пенсионного возраста. Выплата по ГПП будет ежегодно индексироваться по уровню инфляции. Гражданам, вероятно, разрешат переводить свои накопления из обязательного пенсионного страхования (ОПС) в новую систему. Перечисленные в ГПП средства можно будет передать по наследству или досрочно получить их в случае тяжелой жизненной ситуации.

Государство намерено поддерживать граждан в их усилиях по накоплению достойной пенсии. В частности, пенсионные взносы работников освободят от налога на доходы физических лиц. Кроме того, власти предоставят льготы тем работодателям, которые софинансируют пенсионные взносы своих сотрудников.

Отметим, что сейчас законопроект Минфина находится на согласовании с заинтересованными ведомствами.

Ранее первый зампред Центробанка России Сергей Швецов усомнился в том, что россияне станут массово участвовать в гарантированном пенсионном плане. "Система не меняется, поэтому говорить, что эта система кардинально изменит количество участников - невозможно. Для тех, у кого нет корпоративных программ, личных программ, которые захотят пополнять свои счета в ОПС, опыт софинансирования показал, что подписалось менее миллиона человек", - отметил Швецов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что у граждан России нет достаточных накоплений для того, чтобы ГПП заработал: "Сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем".