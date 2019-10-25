В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Дополнительная группировка поможет отвести курдские отряды от границы с Турцией

В Сирию прибыла дополнительная группировка российских военных полицейских. 300 военнослужащих доставлены самолетом из Северной Осетии в пункт базирования Хмеймим, передает "ТВ Центр".

Это подготовленные бойцы, прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Как сообщили в Министерстве обороны, в арабскую республику также доставлена специальная техника - бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", на которых и будет проводиться патрулирование.

Тем временем, на границе с Турцией наши подразделения уже приступили к выполнению поставленной задачи. Колонна с российскими флагами начала работу на маршруте между городами Камышлы и Абуда на севере страны, расстояние примерно 60 километров. Наши военные полицейские обеспечивают безопасность населения, поддерживают правопорядок, а также содействуют отведению курдских отрядов самообороны на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Видео: российская военная полиция патрулирует сирийский город Кобани

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