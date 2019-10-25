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В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

08:16
  • пятница
  • 25 октября 2019

Дополнительная группировка поможет отвести курдские отряды от границы с Турцией

В Сирию прибыла дополнительная группировка российских  военных полицейских. 300 военнослужащих доставлены самолетом из Северной Осетии в пункт базирования Хмеймим, передает "ТВ Центр".

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Это подготовленные бойцы, прошедшие обучение  в Центре военной полиции во Владикавказе.  Как сообщили в Министерстве обороны, в арабскую республику  также доставлена специальная техника - бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", на которых и будет проводиться патрулирование.

Тем временем, на границе с Турцией наши  подразделения уже приступили к выполнению  поставленной задачи. Колонна  с российскими флагами начала работу на маршруте  между городами Камышлы и Абуда на севере страны, расстояние примерно 60 километров. Наши  военные полицейские обеспечивают безопасность населения, поддерживают правопорядок, а также содействуют отведению курдских отрядов самообороны на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Видео: российская военная полиция патрулирует сирийский город Кобани

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