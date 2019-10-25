Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь Сирии

Так он отреагировал на очередной фейк об ударах ВКС по сирийским больницам

Россия будет и дальше оставаться посредником между курдами и сирийскими властями. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил наш постоянный представитель при организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что без восстановления контроля сирийского правительства над всей территорией страны решение курдского вопроса невозможно. Василий Небензя также поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что именно их страны делают для восстановления Сирии, передает "ТВ Центр".

Наш дипломат отреагировал на реплику постпреда Германии, упомянувшего о статье в американской The New York Times, где говорилось об ударах, которые якобы наносились российскими ВКС по больницам в Сирии. Этот эпизод, напомнил Небензя, уже неоднократно был опровергнут.

"Вы можете не передавать мне статью из The New York Times. Я её видел. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим Министерством обороны. Фейк довольно дешевый. Это совершенно очевидно. Я тоже хочу вам кое-что передать. Я передам вам текст своего брифинга на пресс-конференции, которую я провел для журналистов, где я рассказал о том, какими фейками, и подлогами, и подделками пользуются в ходе так называемой "процедуры деконфликтинга" так называемые "достоверные источники" ООН в Идлибе. И которыми, к сожалению, в последствии пользуются представители Организации Объединенных наций", - сказал Небензя.

Видео: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен