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Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь Сирии

08:24
  • пятница
  • 25 октября 2019

Так он отреагировал на очередной фейк об ударах ВКС по сирийским больницам

Россия будет и дальше оставаться посредником между курдами и сирийскими властями. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил наш постоянный представитель при организации Василий Небензя.

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Он подчеркнул, что без восстановления контроля сирийского правительства над всей территорией страны решение курдского вопроса невозможно. Василий Небензя также поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что именно их страны делают для восстановления Сирии, передает "ТВ Центр".

Наш дипломат отреагировал на реплику постпреда Германии, упомянувшего о статье в американской The New York Times, где говорилось об ударах, которые якобы наносились российскими ВКС по больницам в Сирии. Этот эпизод, напомнил Небензя, уже неоднократно был опровергнут.

"Вы можете не передавать мне статью из The New York Times. Я её видел. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим Министерством обороны. Фейк довольно дешевый. Это совершенно очевидно. Я тоже хочу вам кое-что передать. Я передам вам текст своего брифинга на пресс-конференции, которую я провел для журналистов, где я рассказал о том, какими фейками, и подлогами, и подделками пользуются в ходе так называемой "процедуры деконфликтинга" так называемые  "достоверные источники" ООН в Идлибе. И которыми, к сожалению, в последствии пользуются представители Организации Объединенных наций", - сказал Небензя.

Видео: в Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

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