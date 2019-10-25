В Чехии осквернили второй за неделю памятник красноармейцам

В посольстве России считают, что эти инциденты выглядят как попытка внести раздор в отношения между двумя странами

В Чехии вандалы осквернили еще один памятник красноармейцам, освобождавшим страну от нацистов. На этот раз в городе Брно, на месте захоронения 328 воинов. Злоумышленники испачкали монумент краской. О происшествии местные жители сразу же сообщили в полицию.

Российское посольство решительно осудило варварские выходки в Брно и в Остраве, где ранее также красной краской облили памятник советским воинам, передает "ТВ Центр". Эти инциденты выглядят как попытка внести раздор в отношения между двумя странами. И такая тенденция не может не вызывать беспокойства. Наши дипломаты также выразили признательность местным властям за то, что воинское захоронение очень быстро привели в порядок.

Видео: в Чехии повинились после осквернения памятника красноармейцам

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