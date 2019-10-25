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Видео охватившего Калифорнию пожара "Клещ"

08:54
  • пятница
  • 25 октября 2019

В рамках спецмер жителей штата оставили без света

Почти 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за стремительного распространения лесных пожаров. Самая сложная ситуация - в округе Лос-Анджелес. Там бушует пожар, которому дали название "Клещ", передает "ТВ Центр".

Причина быстрого распространения огня - сильный ветер - его скорость достигает 30 метров в секунду. Задействованы авиация и наземные расчеты, но представители экстренных служб признаются - справиться со стихией они пока не могут.

Уже сгорели десятки жилых домов,  уничтожены и знаменитые виноградники в долине Сонома - это центр винодельческой промышленности США. Энергетики в целях безопасности планируют отключить полтора миллиона пользователей.

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