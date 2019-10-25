Бармен, кондитер, тренер: самые востребованные профессии будущего

Рынок труда меняется не так быстро, как кажется

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России.

В ближайшие годы будет большой спрос работников массовых профессий: бухгалтеров, электрогазосварщиков, поваров, кондитеров, официантов, барменов, педагогов, токарей, электромехаников по лифтам и машинистов насосных установок.

Кроме того, рынок труда будет нуждаться в дефицитных специалистах: менеджере контроля качества биотехнологического производства, инженере-химике, тренере-преподавателе по адаптивной физической культуре и спорту.

Популярными останутся представители "ключевых профессий": специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции, пишет газета "Известия" со ссылкой на материал RT.

В НИИ труда отметили, что вышеперечисленные профессии являются востребованными и на сегодняшний день. Рынок труда меняется не настолько быстро, чтобы через 3-6 лет отдельные профессии стали неактуальными или исчезли.