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Бармен, кондитер, тренер: самые востребованные профессии будущего

08:34
  • пятница
  • 25 октября 2019

Рынок труда меняется не так быстро, как кажется

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России.
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В ближайшие годы будет большой спрос работников массовых профессий: бухгалтеров, электрогазосварщиков, поваров, кондитеров, официантов, барменов, педагогов, токарей, электромехаников по лифтам и машинистов насосных установок.

Кроме того, рынок труда будет нуждаться в дефицитных специалистах: менеджере контроля качества биотехнологического производства, инженере-химике, тренере-преподавателе по адаптивной физической культуре и спорту.

Популярными останутся представители "ключевых профессий": специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции, пишет газета "Известия" со ссылкой на материал RT.

В НИИ труда отметили, что вышеперечисленные профессии являются востребованными и на сегодняшний день. Рынок труда меняется не настолько быстро, чтобы через 3-6 лет отдельные профессии стали неактуальными или исчезли.

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