Душераздирающие кадры: семья опубликовала новые фото Анастасии Заворотнюк

На снимках актриса запечатлена с больными раком детьми

Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев не появляется на публике. Нет даже свежих фото звезды "Моей прекрасной няни". Зато близкие артистки охотно делятся архивными снимками.

На странице в Instagram, которая была создана в поддержку Анастасии, появились новые фотографии Заворотнюк. На кадрах актриса запечатлена с детьми. Все малыши на снимках смертельно больны.

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление", - говорится в подписи к фото.

По словам семьи Заворотнюк, дети, запечатленные на снимках, смогли побороть рак. "Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни", - отметили близкие Насти.

Поклонников артистки фотографии с детьми довели до слез. Народ оставил под постом больше сотни комментариев. "Душу рвет от таких снимков", "Как тяжело смотреть на этих деток. Надеюсь, у них все хорошо", "Боже, сколько грусти в их глазах", "Какое сердце доброе, душа красивая", "Храни вас всех Бог", "Смотрю и плачу. Настя, какая же ты добрая. И тебе, и деткам только здоровья", - написали поклонники Заворотнюк.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.