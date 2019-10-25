Киев напомнил Москве о газовых обязательствах на миллиарды кубометров

На Украине заявили о неизбежности транзита газа из России

Россия будет вынуждена прокачивать газ в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины из-за контрактных обязательств "Газпрома".

Помимо этого, следует учесть объем газа в хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает "Газета.Ru".

"Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров газа. Как минимум", - уверен чиновник.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые провела зимний сезон без топлива из России. На данный момент Украина закупает топливо в Европе по реверсу, а также ведет переговоры с "Газпромом" о транзите газа в 2020 году.

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