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Вскрылись грязные подробности измен Брэда Питта

10:18
  • пятница
  • 25 октября 2019

Актер наплевал на жену и прятался в гримерках с другой

Телохранитель Анджелины Джоли Марк Бехар рассказал, как Брэд Питт изменял своей первой жене Дженнифер Энистон. Брак голливудских звезд со стороны казался идеальным, и только самые близкие люди знали о подлости актера.
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По словам секьюрити, Брэд наплевал на Энистон и начал ухлестывать за Анджелиной Джоли в 2004 году. При этом действовал актер очень настойчиво.

"Он передавал Энджи грязные, откровенные записки на съемочной площадке "Мистера и миссис Смит", в то время как он все еще был женат на Дженнифер. Джоли отвечала ему", - сообщил телохранитель изданию Us Weekly.

Хотя оба актера отрицали, что занимались сексом до того, как Брэд бросил Джен, Марк утверждает, что была целая служба охранников, которые не только передавали секретные записки любовникам, но и дежурили у их гримерок, что бы Питт и Джоли могли уединиться.

 

"Я несколько раз ловил их в трейлерах друг друга. Я совсем не был шокирован, когда они поженились годами позже", - заявил Бехар.

11 января 2006 года Анджелина Джоли заявила, что беременна от Брэда Питта, тем самым подтвердив их роман. При этом развод Питта и Энистон был оформлен лишь 2 октября 2005 года.

 

19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод. Сейчас экс-супруги продолжают делить имущество и решают вопрос с детьми. Джоли отказывается предоставить Питту совместную опеку.

Между тем поползли слухи, что Питт снова пытается сблизиться с Дженнифер. Бывший муж пришел поздравить Джен с 50-летием. После вечеринки, которая прошла в феврале, актеры побывали на нескольких свиданиях, а Джордж Клуни якобы даже предоставил им свою виллу в Италии для романтического уик-энда. Поговаривают, что Энистон простила бывшему мужу все подлости.

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