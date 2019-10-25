Как правильно выбирать томатный сок

Это один из самых полезных напитков

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору томатного сока.

Большинство соков, которые стоят на прилавках магазинов – восстановленные, это значит, что они готовятся из концентрированного сока или томатного пюре. Они дольше хранятся, чем соки прямого отжима, которые помещают в упаковку сразу после изготовления. В обоих случаях соки одинаково полезны.

Упаковка томатного напитка большой роли не играет, разве что в многослойной картонной упаковке сок хранится дольше, пишет газета "Известия".

Нередко в томатный сок добавляют соль, сахар или специи – об этом должно быть написано в составе. Также стоит обратить внимание на местонахождение изготовителя, дату изготовления, срок годности и условия хранения.

Томатный сок – один из самых полезных напитков. В 100 граммах содержатся 220 миллиграмм калия, 11 миллиграмм магния, 20 миллиграмм фосфора. Кроме того, напиток содержит ликопин - сильный актиоксидант – он снижает уровень холестерина в крови и улучшает состояние сосудов.

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