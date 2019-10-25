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Москвичи проголосуют за оформление детских площадок в их районе

09:40
  • пятница
  • 25 октября 2019

Жители столицы смогут устроить детский дворик на свой вкус

Жители Москвы смогут проголосовать на портале "Активный гражданин" за благоустройство детских площадок в своих районах.

Голосование будет состоять из нескольких вопросов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Сначала нужно будет выбрать категории (одну или несколько): "Игровые комплексы", "Спортивные элементы", "Качалки для малышей", "Батуты и карусели", "Интерактивные элементы", "Арт-объекты (фигуры и кочки)", "Отдельные игровые элементы", "Лавки и пуфы". Можно выбрать одну категорию, несколько или все.

После этого откроется голосование за оборудование, которое стоит включить в каталог приоритетных решений благоустройства. Выбрать можно до пяти вариантов. В последнем вопросе нужно будет указать район проживания.

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