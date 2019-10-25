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Вы едите это несколько раз в день: обнаружен продукт, вызывающий слабоумие

10:06
  • пятница
  • 25 октября 2019

Эксперимент подтвердил опасения ученых

Ученые Национального Института неврологических расстройств и инсульта установили, что злоупотребление солью плохо сказывается на когнитивных способностях. В некоторых случаях это чревато даже слабоумием.  
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Американские ученые провели эксперимент на мышах. Грызунам давали корм, в котором содержание соли в 8-16 раз превышает норму. В итоге животные стали выполнять тесты гораздо хуже, чем их сородичи, которых не пичкали "белым ядом".  

По словам исследователей, из-за пересоленной пищи у мышей снизился синтез оксида азота, который предотвращает накопление в организме тау-белка. Этот белок, открытый в 1975 году, способствует возникновению некоторых заболеваний, в том числе слабоумия и болезни Альцгеймера. 

Ученые также заметили, что при "солевой диете" у мышей появились проблемы с кишечником и уменьшился приток крови к мозгу, пишет Lenta.ru.

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