Вы едите это несколько раз в день: обнаружен продукт, вызывающий слабоумие

Эксперимент подтвердил опасения ученых

Ученые Национального Института неврологических расстройств и инсульта установили, что злоупотребление солью плохо сказывается на когнитивных способностях. В некоторых случаях это чревато даже слабоумием.

Американские ученые провели эксперимент на мышах. Грызунам давали корм, в котором содержание соли в 8-16 раз превышает норму. В итоге животные стали выполнять тесты гораздо хуже, чем их сородичи, которых не пичкали "белым ядом".

По словам исследователей, из-за пересоленной пищи у мышей снизился синтез оксида азота, который предотвращает накопление в организме тау-белка. Этот белок, открытый в 1975 году, способствует возникновению некоторых заболеваний, в том числе слабоумия и болезни Альцгеймера.

Ученые также заметили, что при "солевой диете" у мышей появились проблемы с кишечником и уменьшился приток крови к мозгу, пишет Lenta.ru.