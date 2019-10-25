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Видео развертывания переброшенных в Сербию С-400

09:53
  • пятница
  • 25 октября 2019

В Сербии готовятся к совместным с Россией учениям "Славянский щит"

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С" развернули в Сербии. Наша боевая техника будет задействована в совместных учениях двух стран "Славянский щит - 2019". ТВЦ.RU публикует предоставленное Минобороны России видео развертывания комплексов.

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На военном аэродроме под Белградом уже прошли первые тренировки смешанной группировки сил. Согласно плану манёвров, военные обеспечат безопасность воздушного пространства над столицей Сербии и прилегающими территориями. Боевые расчёты ПВО будут отражать авиаудары условного противника в непростой обстановке. Атака будет массированной, также военным придётся работать в условиях сильных помех.

Российско-сербские учения ПВО проводятся впервые. Манёвры продлятся до 29 октября.

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