Видео развертывания переброшенных в Сербию С-400

В Сербии готовятся к совместным с Россией учениям "Славянский щит"

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С" развернули в Сербии. Наша боевая техника будет задействована в совместных учениях двух стран "Славянский щит - 2019". ТВЦ.RU публикует предоставленное Минобороны России видео развертывания комплексов.

На военном аэродроме под Белградом уже прошли первые тренировки смешанной группировки сил. Согласно плану манёвров, военные обеспечат безопасность воздушного пространства над столицей Сербии и прилегающими территориями. Боевые расчёты ПВО будут отражать авиаудары условного противника в непростой обстановке. Атака будет массированной, также военным придётся работать в условиях сильных помех.

Российско-сербские учения ПВО проводятся впервые. Манёвры продлятся до 29 октября.

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