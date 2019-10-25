Губернаторы возглавят 13 региональных отделений "Единой России"

Кадровые обновления связаны с предстоящими выборами в Госдуму

Тринадцать губернаторов будут исполнять обязанности секретарей региональных отделений "Единой России". Соответствующее решение единогласно принял президиум генерального совета партии.

Инициативу поддержал Дмитрий Медведев. Ранее на этой должности не было ни одного главы субъекта. Также руководители сменятся еще в семи региональных отделениях. Кадровые обновления связаны с предстоящими выборами в Госдуму, отмечает "ТВ Центр". Как отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, опыт губернаторов поможет объективно сформировать и реализовать программы развития регионов.

"Это еще и для губернаторов дополнительный канал коммуникации, потому что действительно у нас большая армия депутатского корпуса - от поселковых советов до Госдумы. Это именно та опора для региональной власти, вместе с которой можно реализовывать программы развития регионов", - сказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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