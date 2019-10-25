Проверка "российского дела" в США стала уголовным делом

Прокурор узнает, откуда у расследования Роберта Мюллера "растут ноги"

По делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года завели уголовное дело. Об этом сообщило сразу несколько крупных изданий, в том числе The New York Times и NBC News.

По данным СМИ, генпрокуратура США начала проверку вокруг расследования Роберта Мюллера о возможном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Дело будет вести прокурор от штата Коннектикут, передает "ТВ Центр". Он займётся допросом свидетелей, сможет запрашивать ранее недоступные документы, а также предъявлять обвинения.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Россией. Сам президент США узнал о новом расследовании одним из последних. Он заявил, что его всё устраивает.

"Я не просил генерального прокурора начинать расследование. Я даже не знал о такой инициативе. Услышал про это только ночью. Они хотят узнать, с чего начался весь этот обман. Этот розыгрыш и мистификация. Даже Мюллер - отнюдь не мой друг - выяснил, что сговора не было. И вместе с ним ещё 18 человек, которым не нравится Дональд Трамп, пришли к такому же выводу. Всё это было величайшим обманом. И знаете, я горжусь нашим генеральным прокурором. Здорово, что он пытается разобраться в ситуации", - прокомментировал Трамп.

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