ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проверка "российского дела" в США стала уголовным делом

11:43
  • пятница
  • 25 октября 2019

Прокурор узнает, откуда у расследования Роберта Мюллера "растут ноги"

По делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года завели уголовное дело. Об этом сообщило сразу несколько крупных изданий, в том числе The New York Times и NBC News.

По данным СМИ, генпрокуратура США начала проверку вокруг расследования Роберта Мюллера о возможном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Дело будет вести прокурор от штата Коннектикут, передает "ТВ Центр". Он займётся допросом свидетелей, сможет запрашивать ранее недоступные документы, а также предъявлять обвинения.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Россией. Сам президент США узнал о новом расследовании одним из последних. Он заявил, что его всё устраивает.

"Я не просил генерального прокурора начинать расследование. Я даже не знал о такой инициативе. Услышал про это только ночью. Они хотят узнать, с чего начался весь этот обман. Этот розыгрыш и мистификация. Даже Мюллер - отнюдь не мой друг - выяснил, что сговора не было. И вместе с ним ещё 18 человек, которым не нравится Дональд Трамп, пришли к такому же выводу. Всё это было величайшим обманом. И знаете, я горжусь нашим генеральным прокурором. Здорово, что он пытается разобраться в ситуации", - прокомментировал Трамп.

"Вирус Украины": поведению политиков в США и Британии нашли оправдание (видео)

Новости по теме
Роберт Мюллер
Роберт Мюллер
Роберт Мюллер
Роберт Мюллер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.