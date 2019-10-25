Ребенок провалился в канализацию на глазах у матери (видео)

В состоянии шока женщина с легкостью откинула чугунную крышку ради спасения мальчика

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, который взбудоражил соцсети. На видео ребенок прямо на глазах у матери провалился в канализационный люк, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как женщина везет детскую коляску, малыш идёт рядом. В следующую секунду он становится на крышку люка, та неожиданно переворачивается, и ребёнок падает внутрь. Женщина, видимо, в состоянии шока, с лёгкостью подняла чугунную крышку. Тут на помощь бросились прохожие и помогли достать ребёнка.

По разным данным, инцидент произошел в Набережных Челнах, Казани или даже Санкт-Петербурге. Получил ли ребенок травмы, а также почему люк был открыт, сейчас выясняют правоохранительные органы.