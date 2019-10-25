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США нагло вмешались в президентские выборы в Боливии

11:45
  • пятница
  • 25 октября 2019

Недовольный итогами голосования Вашингтон предложил провести второй тур

Вашингтон, не стесняясь, вмешивается во внутреннюю политику других государств. США, Евросоюз и ряд стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты президентских выборов в Боливии и настаивают на проведении второго тура. Сейчас официально побеждает действующий глава государства Эво Моралес. Однако недовольные итогами не прекращают протестных акций.

Протестующие и полиция - друг против друга, стенка на стенку. На улицах - стрельба, погромы, драки и пылающие костры. Демонстрантов разгоняют водомётами. Волнения не стихают ни днём, ни ночью.

Беспорядки развернулись не только в крупных городах, но и в провинции. Даже коренное население Боливии - индейцы - раскололось на два лагеря. Одни - за действующего президента, другие - против.

Учителя и студенты объявили голодовку под лозунгом "Демократии - да, диктатору - нет". Диктатором они называют Эво Моралеса. Тот в четвёртый раз победил на президентских выборах - теперь уже официально. Набрал 47% голосов. Отрыв от ближайшего конкурента - более чем на 10 пунктов. Достаточно для победы в первом туре. Но оппозиция в честности результата сомневается.

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- Мы решили голодать, чтобы заставить правительство уважать нашу волю. Мы устали от власти, которая вмешивается в избирательный процесс, занимается мошенничеством и подлогом.

Моралес ввёл в стране чрезвычайное положение и обвинил политических оппонентов в попытке государственного переворота.

"Я гарантирую защиту демократии, потому что пришёл к власти демократическим путём. Мы не поддаёмся на провокации и не участвуем в конфронтации. Мы выше этого", - заявил он.

Зато подлить масла в огонь не прочь за рубежом. Несогласие с итогами выборов в суверенном государстве выразили его латиноамериканские соседи, а также Евросоюз и США. Они открыто предложили провести второй тур голосования.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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