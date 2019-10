Трамп передумал уходить из Сирии и отправил туда танки

Президент США пытается устоять на геополитической шахматной доске

Россия перебросила в Сирию дополнительные подразделения военной полиции. Около 300 человек. В ближайшее время в Арабскую республику направят бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У". Наши военные помогут обеспечивать безопасность мирных граждан. Всё это - часть соглашений, которые были достигнуты в Сочи. Ситуацию в Сирии этой ночью обсуждали в Совбезе ООН. Прозвучали новые обвинения в адрес Москвы. И постпреду России пришлось жёстко ответить на эти выпады.

Ориентируясь на взлетно-посадочные огни аэродрома "Хмеймим", в полной темноте приземляется военно-транспортный Ил-76 с очередным десантом российской военной полиции. Эти бойцы в Сирии не в первый раз. Перед новой командировкой прошли спецподготовку.

"Батальон уже здесь в пятый раз. Свою задачу знает, готов к выполнению задач", - сообщил командир батальона военной полиции Дмитрий Кочетков.

Отряд направляется на сирийско-турецкую границу. Будет обеспечивать безопасность населения при выводе курдских подразделений. Это один из пунктов сочинских договоренностей. Сегодня были раскрыты подробности того, как проходили сложнейшие шестичасовые переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что детали лидеры прорабатывали по картам сначала в присутствии только переводчиков. Полное погружение в проблему. Затем к разговору подключились министры и военные специалисты.

"Переговоры были очень сложными, нужно было сопоставить интересы и сделать так, чтобы это была выгодная, взаимоприемлемая ситуация. А с нашей точки зрения, чтобы она была ещё приемлемой для Дамаска. То, что сирийские пограничники встают на границу - ещё один шаг в подтверждение суверенитета Сирии, а то, что граница защищается от инфильтрации террористов, обеспечивается безопасность Турции и тем самым не будет потока беженцев - в интересах Европы. Курдов договоренности также должны удовлетворить", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуация на северо-востоке Сирии - в центре внимания Совбеза ООН. Постпред России Василий Небензя рассказал о прошедших в Сочи российско-турецких переговорах. Но европейских коллег интересовало другое. Представитель Германии спросил - почему Россия бомбит больницы в сирийских городах? Такой материал ранее опубликовала The New York Times.

"Заявления об ударах ВКС по гражданским целям - довольно дешевый фейк, давно опровергнутый российским военным ведомством. Россия постоянно слышит от стран Запада инструкции о том, что мы должны делать или чего не должны делать. Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии?" - сказал Небензя.

Видео: Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь Сирии

Необходимо отметить, что, вероятно, начитавшись фальшивых новостей, от The New York Times устал даже Дональд Трамп. Президент дал поручение своим секретарям отписаться от газеты. То же самое должны сделать все госучреждения. Вместе с тем, другое влиятельное СМИ – The Wall Street Journal - со ссылкой на Пентагон сообщает, что Трамп не намерен окончательно уходить из Сирии. На северо-востоке Арабской республики он увеличивает контингент. Не 200, как сообщалось ранее, а 500 солдат, танки и другая техника.

При этом ни слова о курдах, которых до недавнего времени так поддерживали американцы. Этот союз развалился. В сфере интересов бизнесмена Трампа - исключительно то, что приносит прибыль, или может стать разменной монетой в дальнейшем - природные ресурсы. Очевидно, что Трамп любыми способами пытается остаться на геополитической шахматной доске. Хотя по всем показателям ясно - эта партия им проиграна.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".