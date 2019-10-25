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В Приморье устроили охоту на браконьеров

11:47
  • пятница
  • 25 октября 2019

Инспекторы круглые сутки патрулируют реки нацпарка "Земля Леопарда"

В Приморском крае ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы. Начался сезон нереста лосося, и браконьеры, несмотря на запреты, всё чаще выходят на промысел. Причём рыбачат даже на охраняемых территориях - в национальных парках и заповедниках.

В круглосуточном режиме государственные инспекторы патрулируют реки национального парка "Земля Леопарда". Сейчас здесь горячая пора. Красная рыба почти сама идет в руки. Но рыбалка – под запретом.

Река Нарва - одна из основных на юго-западе Приморья, где сохраняется популяция дикого лосося. Сейчас рыба заходит сюда на нерест. Ее можно увидеть прямо с берега, она проплывает почти на расстоянии вытянутой руки - это лакомое место для браконьеров.

Незаконный улов браконьеры ведут в основном ночью. Но есть и смельчаки, которые растягивают сети прямо днем. Правда, увидев инспекторов, тут же пускаются в бега (см. видео).

- Государственная инспекция. Ваша цель нахождения здесь?

- Гуляю.

- Вы знаете, что находиться на берегу в период нереста рыбы нельзя.

- Нет, не знаю.

Эти парни к сезону нереста красной рыбы подготовились основательно. В мешке – стандартный набор браконьера: острога, якорь-кошка, и, конечно, сеть - причем не самая дешевая, отмечают инспекторы. Стоимость такой – около 10 тысяч рублей.

"Сети ставятся в основном на перекатах. Рыба поднимается в перекат, и тут стоит сетка. Рыба сюда попадает. И труда не составит подойти выпутать ее", - рассказал госинспектор "Земли леопарда" Евгений Расолов.

Но все это имущество изымают и уничтожают после вынесения приговора судом. В сети, на счастье рыбакам, к моменту задержания, еще не попалась ни одна рыба. Поэтому мужчин ждет только административная ответственность.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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