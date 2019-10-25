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Адское пекло: огонь охватил дома и леса в Калифорнии (видео)

12:06
  • пятница
  • 25 октября 2019

В США признали, что пока не могут справиться с природными пожарами в штате

В Калифорнии 50 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров. Наиболее опасная ситуация в округе Лос-Анджелес. Жара и сильный ветер не дают спасателям шанса справиться со стихией. Сгорели дома и знаменитые виноградники. Отключено электричество.

Сильный ветер моментально разносит огонь  и едкий смог. Порывы достигают 30 метров в секунду. Пожар подбирается к жилым домам.

Днем - до +35. Сухая жаркая погода играет на руку. В Северной Калифорнии эвакуированы две тысячи человек. В 17 округах - жители остались без электричества.

Зарево и густой дым видны за десятки километров. Самая сложная ситуация - в округе Лос-Анджелес. Там бушует пожар, которому дали название "Клещ". Задействованы авиация и наземные расчеты. Несмотря на все усилия, представители экстренных служб признаются - справиться со стихией пока не получается.

"В настоящее время мы оцениваем площадь пожара почти в четыре тысячи акров. В тушении огня задействованы 500 человек. Свыше 10 тысяч строений повреждены или разрушены", - заявил начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрил Осби.

Пожар начался в среду вечером возле крупнейшего в мире геотермального месторождения, где генерируют энергию почти два десятка электростанций. Огонь перекинулся на склоны каньона Кантри. Аэрофотосъемка показала - высокое пламя бушует вдоль хребта и распространяется с небывалой скоростью.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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