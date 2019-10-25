Ленивая лошадь притворяется мертвой при попытке ее оседлать (видео)

Актриса, у которой все еще нет "Оскара", живет в Китае
В Сети появилось видео, на котором лошадь каждый раз притворяется мертвой, когда кто-то пытается на нее взобраться.
Его опубликовал корейском веб-канале Kritter Klub, количество просмотров близится к 25 миллионам.
"Актрису" зовут Цзинань, а комедийное действо развернулось в Китае. На кадрах можно заметить, как лошадь картинно закатывает глаза, вскидывает копыта и терпеливо дожидается, пока наездник не уйдет.
В комментариях под видео народ сокрушается, что у лошади с такими талантами до сих пор нет "Оскара".
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