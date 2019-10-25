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Быстро и вкусно: названа самая качественная гречка

10:41
  • пятница
  • 25 октября 2019

На суд экспертов представили крупу в пакетиках

Специалисты "Росконтроля" проверили гречневую крупу в пакетиках для варки. Они купили гречку пяти брендов: "Агро-Альянс", Makfa, "Увелка", "Алтайская сказка" и Prosto.
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Как сообщается на сайте организации, проверенная продукция оказалась безопасна, она не содержит токсичных элементов, микотоксинов и остаточных количеств пестицидов. Все образцы соответствуют требованиям ГОСТ к высшему сорту крупы. 

Если вдаваться в подробности, то можно отметить, что гречка "Агро-Альянс" (общая оценка 82 балла) имеет сравнительно высокое содержание зерен пшеницы по сравнению с другими образцами. "Алтайская сказка"  (81 балл) выделяется на общем фоне относительно большим числом расколотых ядер и нешелушеных зерен. Крупу Prosto (81 балл) продают по высокой цене, если сравнивать ее с другими брендами. Что касается Makfa (76 балла), то в ней обнаружили довольно высокое содержание сорной примеси. 

Особого внимания специалистов удостоилась "Увелка" (82 балла), поскольку эта крупа имеет сравнительно высокую влажность - 13,2% при допустимых 13%. "Конечно, чуть более высокий полученный результат не может считаться существенным замечанием, но хранить такую крупу долго не рекомендуется", - сказала ведущий эксперт "Росконтроля" Анна Плахотник. 

В итоге эксперты рекомендовали к покупке все образцы. 

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