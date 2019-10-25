"Веничный массаж": американка рассказала о впечатлениях от русской бани

Эльфийская фетровая шляпа пришлась ей по вкусу

Американская журналистка Кэти Уоррен почти две недели путешествовала по России и рассказала о своих впечатлениях от похода в московскую публичную баню.

Со слов репортера, за "веничный массаж" она заплатила 85 долларов (5,4 тысячи рублей). Банщики хлестали ее березовыми ветками порядка 15 минут, потом без предупреждения вылили три ведра воды: в первом она была ледяная, во втором едва теплая, и в третьем совсем теплая.

"Да, во время этого действа я была совершенно голая — если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф", - поделилась впечатлениями американка.

По ее словам, березовый веник не оказывает расслабляющего действия, но после бани наступает бодрость и умиротворение. Журналистка посоветовала не упустить возможность сходить в баню, пишет "Газета.Ru".