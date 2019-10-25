ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Веничный массаж": американка рассказала о впечатлениях от русской бани

10:47
  • пятница
  • 25 октября 2019

Эльфийская фетровая шляпа пришлась ей по вкусу

Американская журналистка Кэти Уоррен почти две недели путешествовала по России и рассказала о своих впечатлениях от похода в московскую публичную баню.

Со слов репортера, за "веничный массаж" она заплатила 85 долларов (5,4 тысячи рублей). Банщики хлестали  ее березовыми ветками порядка 15 минут, потом без предупреждения вылили три ведра воды: в первом  она была ледяная, во втором едва теплая, и в третьем совсем теплая.

"Да, во время этого действа я была совершенно голая — если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф", - поделилась впечатлениями американка.

По ее словам, березовый веник не оказывает расслабляющего действия, но после бани наступает бодрость и умиротворение. Журналистка посоветовала не упустить возможность сходить в баню, пишет "Газета.Ru".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Баня
Баня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.