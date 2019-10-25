"У жителей есть 60 суток": раскрыт план Зеленского по Донбассу

После территорию обнесут валом

У Владимира Зеленского есть запасной план по Донбассу на случай провала попыток урегулировать конфликт до конца года. Украинский президент готов вычеркнуть этот вопрос из повестки дня.

О планах Зеленского сообщил бывший заместитель украинского министра по "вопросам временно оккупированных территорий" Георгий Тука. По его данным, киевские власти намерены изолировать регион. Неподконтрольные украинским властям Украины обнесут валом с фортификационными сооружениями, пишет издание argumenti.ru.

Жителям Донецкой и Луганской народных республик власти намерены дать 60 суток для выезда за пределы республик. После этого все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения будут закрыты. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее ряд одиозных украинских политиков предлагали построить вдоль границы с ЛДНР стену. Похожие идеи возникали на Украине в 2014 году. Тогдашний премьер-министр страны Арсений Яценюк предложил воздвигнуть на границе с Россией стену со рвом и охранными системами. За пять лет проект был реализован только на 30%. На строительство стены Украина потратила почти полтора миллиарда гривен.