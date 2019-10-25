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Газманова показала эротичные снимки с мужем

11:41
  • пятница
  • 25 октября 2019

Она знает толк в чувственности

50-летняя Марина Газманова, супруга народного артиста России, опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков и поделилась с поклонниками секретом своей женственности.
Газманов сознался в преступлении

Супруга Газманова выложила в Instagram три фотографии, одна из которых была сделана шесть лет назад на съемках клипа "Раненый зверь". В кадре Марина и Олег Газмановы страстно целуются. 

Свой пост Марина Газманова посвятила теме женственности и чувственности. "Чувственность женщины - это расслабленность в теле и сонастроенность с ним, это позволение быть собой, наслаждение собой и каждым моментом своей жизни", - написала жена музыканта. 

Она выразила мнение, что представительницам прекрасного пола не стоит качать мускулы и тем самым подавлять свою женственность. Газманова призналась, что ей никогда не нравилось заниматься в тренажерном зале: "Я много раз пыталась себя уплотнить, и всегда один и тот же результат! Три недели таких тренировок, и я заболеваю. Потом надо все начинать сначала". Когда ее мышцы возвращались в нормальное состояние, женщина снова становилась "мягкой, как булочка".

Сейчас Марина Газманова оставила попытки полюбить тренажерный зал. Она танцует, занимается скандинавской ходьбой и суставной гимнастикой. 

Фотографии Газмановой и ее слова о женственности понравились многим подписчикам: 

- Маргарита, вы прекрасны, и вправе делать то, что вы считаете нужным. 

- Я согласна! Теперь я поняла, почему я не люблю спортзал.

- Умничка и красавица.

- Как нежно и романтично!

- О да! Гармония с телом - это важнее всего. Его надо слушать и слышать. 

Напомним, Олег и Марина поженились в 2003 году. В том же году у них родилась дочь Марианна. Артист усыновил ребенка супруги от предыдущего мужа. 

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