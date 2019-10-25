Газманова показала эротичные снимки с мужем

Она знает толк в чувственности
50-летняя Марина Газманова, супруга народного артиста России, опубликовала в Instagram несколько откровенных снимков и поделилась с поклонниками секретом своей женственности.
Супруга Газманова выложила в Instagram три фотографии, одна из которых была сделана шесть лет назад на съемках клипа "Раненый зверь". В кадре Марина и Олег Газмановы страстно целуются.
Свой пост Марина Газманова посвятила теме женственности и чувственности. "Чувственность женщины - это расслабленность в теле и сонастроенность с ним, это позволение быть собой, наслаждение собой и каждым моментом своей жизни", - написала жена музыканта.
Она выразила мнение, что представительницам прекрасного пола не стоит качать мускулы и тем самым подавлять свою женственность. Газманова призналась, что ей никогда не нравилось заниматься в тренажерном зале: "Я много раз пыталась себя уплотнить, и всегда один и тот же результат! Три недели таких тренировок, и я заболеваю. Потом надо все начинать сначала". Когда ее мышцы возвращались в нормальное состояние, женщина снова становилась "мягкой, как булочка".
Сейчас Марина Газманова оставила попытки полюбить тренажерный зал. Она танцует, занимается скандинавской ходьбой и суставной гимнастикой.
Фотографии Газмановой и ее слова о женственности понравились многим подписчикам:
- Маргарита, вы прекрасны, и вправе делать то, что вы считаете нужным.
- Я согласна! Теперь я поняла, почему я не люблю спортзал.
- Умничка и красавица.
- Как нежно и романтично!
- О да! Гармония с телом - это важнее всего. Его надо слушать и слышать.
Напомним, Олег и Марина поженились в 2003 году. В том же году у них родилась дочь Марианна. Артист усыновил ребенка супруги от предыдущего мужа.
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