Богатейший человек планеты лишился целого состояния

Джефф Безос разом лишился 7 миллиардов

Минувшие сутки заставили поволноваться основателя и главу Amazon Джеффа Безоса. Из-за падения котировок онлайн-ритейлера богатейший человек на планете разом потерял почти 7 миллиардов долларов.

Накануне Amazon опубликовал отчет о прибыли в третьем квартале. Показатели оказались хуже прогнозов, что разочаровало аналитиков и инвесторов. Акции компании рухнули на девять процентов, сообщают argumenti.ru.

Если котировки продолжат падать, Безос может лишиться звания самого богатого человека на планете, уступив его Биллу Гейтсу. В прошлом году состояние Джеффа Безоса издание Forbes оценивало в 160 миллиардов. В этом году после окончания бракоразводного процесса с женой, он "обеднел" до 114 миллиардов.