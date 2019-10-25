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Богатейший человек планеты лишился целого состояния

11:26
  • пятница
  • 25 октября 2019

Джефф Безос разом лишился 7 миллиардов

Минувшие сутки заставили поволноваться основателя и главу Amazon Джеффа Безоса. Из-за падения котировок онлайн-ритейлера богатейший человек на планете разом потерял почти 7 миллиардов долларов.

Накануне Amazon опубликовал отчет о прибыли в третьем квартале. Показатели оказались хуже прогнозов, что разочаровало аналитиков и инвесторов. Акции компании рухнули на девять процентов, сообщают argumenti.ru.

Если котировки продолжат падать, Безос может лишиться звания самого богатого человека на планете, уступив его Биллу Гейтсу. В прошлом году состояние Джеффа Безоса издание Forbes оценивало в 160 миллиардов. В этом году после окончания бракоразводного процесса с женой, он "обеднел" до 114 миллиардов.

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Джефф Безос
Джефф Безос
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