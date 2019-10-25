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Медведева устала от соперничества с Загитовой

12:21
  • пятница
  • 25 октября 2019

Спортсменка сконцентрирована на другом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева устала от постоянного противопоставления олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
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"Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой, на следующий год будет Медведева против кого-то еще", - пожаловалась 19-летняя фигуристка.

Спортсменка напомнила, что фигурное катание – это в первую очередь борьба против самого себя, это не соперничество с себе подобными. На это абсолютно не хватает времени.

"Это действительно очень сложно, это большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать о том, что я против кого-то", - цитирует ее слова издание Sports.ru

На данный момент Медведева работает над четверным прыжком и довольна своим телом как никогда раньше.

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Евгения Медведева и Алина Загитова (слева направо)
Евгения Медведева и Алина Загитова (слева направо)
Алина Загитова и Евгения Медведева (слева направо)
Алина Загитова и Евгения Медведева (слева направо)
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