Медведева устала от соперничества с Загитовой

Спортсменка сконцентрирована на другом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева устала от постоянного противопоставления олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

"Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой, на следующий год будет Медведева против кого-то еще", - пожаловалась 19-летняя фигуристка.

Спортсменка напомнила, что фигурное катание – это в первую очередь борьба против самого себя, это не соперничество с себе подобными. На это абсолютно не хватает времени.

"Это действительно очень сложно, это большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать о том, что я против кого-то", - цитирует ее слова издание Sports.ru

На данный момент Медведева работает над четверным прыжком и довольна своим телом как никогда раньше.