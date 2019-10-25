"Мне бы еще пожить": бывший муж показал видео с Заворотнюк

Кадры трогают до слез

Первый муж Анастасии Заворотнюк показал редкие кадры с участием актрисы, сделанные в 90-х годах.

Бизнесмен, бывший военный летчик немецкого происхождения Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк познакомились в 1993 году. Это произошло на дне рождения актера Евгения Миронова в театре "Табакерка".

На передаче "Пусть говорят" Шварцкопф показал видео, на котором они с Анастасией знакомятся друг с другом и обмениваются шутками. Молодую актрису, которая мило дурачится на камеру, удивляет имя предпринимателя. "Потрясающее у вас имя. О-лаф - любовь!" - говорит она. Они еще какое-то время разговаривают, а потом Заворотнюк произносит странную фразу: "Мне бы еще пожить лет 20-30. А там…"

Шварцкопф также продемонстрировал кадры, сделанные в день свадьбы. Олаф и Анастасия приехали в Астрахань - на родину актрисы. По словам бизнесмена, решение расписаться у них возникло именно там. После ЗАГСа они пришли к бабушке Заворотнюк, которая благословила их на совместную жизнь. Как и на предыдущем видео, здесь Анастасия кажется веселой и беззаботной, она шутит и кокетничает. Актриса признается, что немного выпила, поэтому так себя ведет.

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф прожили в браке всего лишь год. После развода актриса вычеркнула его из своей жизни. Олаф пытался добавиться к ней в друзья в соцсети, однако "прекрасная няня" его проигнорировала.

Сейчас Олаф живет в Магнитогорске. На съемках передачи он трогательно обратился к бывшей жене: "Я очень хочу, чтобы ты поправилась, воспитывала доченьку. Я уже столько лет не видел тебя, но я все равно благодарен за тем моменты жизни, которые у нас с тобой были". Мужчина назвал Заворотнюк сильной женщиной и выразил опасения относительно ее годовалой дочки: "Я не хочу, чтобы ее ребенок рос без мамы".

По слухам, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Недавно ее семья впервые признала, что у актрисы обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники.