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"Мне бы еще пожить": бывший муж показал видео с Заворотнюк

12:32
  • пятница
  • 25 октября 2019

Кадры трогают до слез

Первый муж Анастасии Заворотнюк показал редкие кадры с участием актрисы, сделанные в 90-х годах. 
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Бизнесмен, бывший военный летчик немецкого происхождения Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк познакомились в 1993 году. Это произошло на дне рождения актера Евгения Миронова в театре "Табакерка". 

На передаче "Пусть говорят" Шварцкопф показал видео, на котором они с Анастасией знакомятся друг с другом и обмениваются шутками. Молодую актрису, которая мило дурачится на камеру, удивляет имя предпринимателя. "Потрясающее у вас имя. О-лаф - любовь!" - говорит она. Они еще какое-то время разговаривают, а потом Заворотнюк произносит странную фразу: "Мне бы еще пожить лет 20-30. А там…" 

Шварцкопф также продемонстрировал кадры, сделанные в день свадьбы. Олаф и Анастасия приехали в Астрахань - на родину актрисы. По словам бизнесмена, решение расписаться у них возникло именно там. После ЗАГСа они пришли к бабушке Заворотнюк, которая благословила их на совместную жизнь. Как и на предыдущем видео, здесь Анастасия кажется веселой и беззаботной, она шутит и кокетничает. Актриса признается, что немного выпила, поэтому так себя ведет. 

Анастасия Заворотнюк и Олаф Шварцкопф прожили в браке всего лишь год. После развода актриса вычеркнула его из своей жизни. Олаф пытался добавиться к ней в друзья в соцсети, однако "прекрасная няня" его проигнорировала. 

Сейчас Олаф живет в Магнитогорске. На съемках передачи он трогательно обратился к бывшей жене: "Я очень хочу, чтобы ты поправилась, воспитывала доченьку. Я уже столько лет не видел тебя, но я все равно благодарен за тем моменты жизни, которые у нас с тобой были". Мужчина назвал Заворотнюк сильной женщиной и выразил опасения относительно ее годовалой дочки: "Я не хочу, чтобы ее ребенок рос без мамы". 

По слухам, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Недавно ее семья впервые признала, что у актрисы обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники. 

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