Ребенок без глаз и носа родился в Португалии по вине врача

Доктор не увидел патологий во время УЗИ

В Португалии на свет появился ребёнок без лица, точнее, без носа, глаз и части черепа. Причем, врач, наблюдавший за ходом беременности, никаких патологий не видел. А как же УЗИ? И УЗИ делал, но как профессиональный медик мог не разобраться в результатах диагностики?

"Ребенок без лица" — так назвала новорожденного Родриго европейская пресса. Мальчик появился на свет 7 октября в частной клинике Сан-Бернардо, в живописнейшем городке Сетубал, в 40 километрах от Лиссабона. Без носа, глаз и части черепа. Родителям сказали, что их ребенка не станет через несколько часов. Однако две недели спустя младенец продолжает бороться за жизнь. В течение всего срока беременности мать исправно наблюдалась у доктора Артура Карвальо. И тот ни разу не забил тревогу. Патологии выявились только после рождения ребенка. Для молодых родителей это стало настоящим шоком. Они подали жалобу на врача в прокуратуру Португалии. Собственное расследование проводят медицинский совет южного региона страны и национальная медицинская ассоциация.

"Я напрямую связался с доктором Карвальо. Учитывая огромную социальную напряженность, вызванную этим случаем, он отстранен от работы на время расследования", - сообщил президент медицинской ассоциации Португалии Мигель Гимарайнш.

Для родителей Марлен Симау и Давида Рибейро это был долгожданный ребенок, поэтому они строго соблюдали все предписания врачей. За время беременности обычно делают три плановых УЗИ. Согласно рекомендациям медицинской ассоциации Португалии, подобные ультразвуковые исследования должны занимать от 30 до 40 минут. Но гинекологу Артуру Карвальо почему-то хватало пяти. Никаких аномалий он не видел. 4 раз Марлен Симау решила пройти эту процедуру в другой клинике. Подробное УЗИ самого высокого экспертного класса 5D выявило возможность отклонений и вероятность пороков развития. Но доктора Карвальо и это совершенно не смутило.

"Он объяснил, что иногда некоторые части лица не видны при ультразвуковом исследовании, например, когда лицо ребенка прислонено к внутренней стенке живота матери", - говорит крестная мать Родриго Тания Контенте.

Когда скандал вылился в прессу, выяснилось, что родители Родриго — не единственные пострадавшие от действий этого врача. Начиная с 2013 года, на него было подано как минимум шесть жалоб. Другие родители тоже начали активно делиться со СМИ своими историями о том, как Артур Карвальо не смог на этапе беременности выявить возможные проблемы. В частности, у одной из его пациенток ребенок появился на свет с обезображенным лицом, деформированными ногами и серьезным повреждением головного мозга. Но поданную матерью жалобу прокурор отклонил. Девочке сделали несколько операций, но даже после них, несколько лет спустя, она не может ни ходить, ни говорить. Теперь, когда количество трагедий, связанных с именем доктора Карвальо достигло критической массы, а о последней заговорила вся европейская пресса, португальские чиновники от медицины, кажется, больше не могут списывать произошедшее на случайность.

"После поданной семьей жалобы Сетубальский клинический центр начал свое расследование, чтобы выяснить, все ли было сделано в соответствии со стандартами и законодательством. Имеются убедительные доказательства халатности врача, которые могут обернуться дисциплинарным взысканием", - заявил глава медицинского совета южного региона Португалии Александр Валентим Лоренцо.

Связаться с доктором Карвальо никому из журналистов пока не удалось. От себя он тоже никаких заявлений не делал. Родителям Родриго остается только надеяться на то, что будущие операции хотя бы помогут мальчику приспособиться к жизни.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".