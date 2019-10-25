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Красавицу-дочь в бикини перепутали с Брежневой

13:16
  • пятница
  • 25 октября 2019

Девушка любит откровенные фотосессии

18-летняя Соня, дочь певицы Веры Брежневой и политика Виталия Войченко, выложила в Instagram откровенное фото в купальнике.
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Старшая дочь Брежневой нечасто делится фотографиями в соцсети, однако почти каждый ее снимок вызывает бурю восторга. Возможно, отчасти это связано с тем, что девушка с модельной внешностью любит фотографироваться в купальнике и откровенных нарядах. 

Свежий снимок Сони собрал больше семи тысяч отметок "Нравится". Девушка позирует на фоне голубого неба в бикини со стразами. По-видимому, она только что плавала в бассейне: ее волосы еще не успели высохнуть. "Скучаю по лету", - написала дочь Брежневой. "Моя любовь", - прокомментировала кадр сама артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Правда, среди подписчиц Сони нашлись блюстители нравственности, которым поведение девушки показалось неприличным. Однако такие люди оказались в явном меньшинстве. 

- Вау-вау, красотка! 

- Прекрасная.

- Яко мама. 

- Нормальное тело. 

- Позор! Какие мамашки, такие и дети! Мамашки от всех мужиков рожают, детей благословляют в такие юные годы тело показывать на весь мир! Где чистота, где целомудрие?

- Совсем стыд потеряли!  

Напомним, Вера Брежнева несколько лет прожила с Виталием Войченко в незарегистрированном браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Соня взяла фамилию отчима. В 2009 году у Веры и Михаила родилась дочь Сара. В 2013 году Брежнева, по данным СМИ, вступила в брак с режиссером Марюсом Вайсбергом. Через два года артистка тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе.

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