Красавицу-дочь в бикини перепутали с Брежневой

Девушка любит откровенные фотосессии

18-летняя Соня, дочь певицы Веры Брежневой и политика Виталия Войченко, выложила в Instagram откровенное фото в купальнике.

Старшая дочь Брежневой нечасто делится фотографиями в соцсети, однако почти каждый ее снимок вызывает бурю восторга. Возможно, отчасти это связано с тем, что девушка с модельной внешностью любит фотографироваться в купальнике и откровенных нарядах.

Свежий снимок Сони собрал больше семи тысяч отметок "Нравится". Девушка позирует на фоне голубого неба в бикини со стразами. По-видимому, она только что плавала в бассейне: ее волосы еще не успели высохнуть. "Скучаю по лету", - написала дочь Брежневой. "Моя любовь", - прокомментировала кадр сама артистка.

Правда, среди подписчиц Сони нашлись блюстители нравственности, которым поведение девушки показалось неприличным. Однако такие люди оказались в явном меньшинстве.

- Вау-вау, красотка!

- Прекрасная.

- Яко мама.

- Нормальное тело.

- Позор! Какие мамашки, такие и дети! Мамашки от всех мужиков рожают, детей благословляют в такие юные годы тело показывать на весь мир! Где чистота, где целомудрие?

- Совсем стыд потеряли!

Напомним, Вера Брежнева несколько лет прожила с Виталием Войченко в незарегистрированном браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Соня взяла фамилию отчима. В 2009 году у Веры и Михаила родилась дочь Сара. В 2013 году Брежнева, по данным СМИ, вступила в брак с режиссером Марюсом Вайсбергом. Через два года артистка тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе.