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Землю накрыла затяжная магнитная буря

13:06
  • пятница
  • 25 октября 2019

Специалисты дали советы метеозависимым людям

В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.

Космическая активность начнет расти уже сегодня. Причина ее возникновения - солнечный ветер, который вырвался из-за гигантской корональной дыры на Солнце со скоростью 800 километров в секунду.

В эти дни метеозависимые люди должны следить за здоровьем. Специалисты советуют избегать физических нагрузок, отказаться от употребления алкоголя и держать при себе необходимые лекарства - возможны головные боли, скачки давления и аритмия, пишет "МИР24".

Магнитные бури негативно влияют не только на людей, но и на птиц. Космическая активность может сбить пернатых с нужного маршрута. Например, известны случаи, когда фламинго вместо Египта попадали в Сибирь.

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