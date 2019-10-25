Землю накрыла затяжная магнитная буря

Специалисты дали советы метеозависимым людям

В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.

Космическая активность начнет расти уже сегодня. Причина ее возникновения - солнечный ветер, который вырвался из-за гигантской корональной дыры на Солнце со скоростью 800 километров в секунду.

В эти дни метеозависимые люди должны следить за здоровьем. Специалисты советуют избегать физических нагрузок, отказаться от употребления алкоголя и держать при себе необходимые лекарства - возможны головные боли, скачки давления и аритмия, пишет "МИР24".

Магнитные бури негативно влияют не только на людей, но и на птиц. Космическая активность может сбить пернатых с нужного маршрута. Например, известны случаи, когда фламинго вместо Египта попадали в Сибирь.