В Москве обсуждают сохранение языков народов России

Их развитие способствует решению многих межэтнических проблем, уверены эксперты

Развитие русского языка и сохранение языков народов России. Такие масштабные темы обсуждают в пятницу в Москве. Эксперты в области языкознания, филологи, преподаватели и представители органов власти из разных регионов страны приехали на форум "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

Приветственное слово участникам диалога направил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Специалисты подчёркивают: развитие языков народов страны способствует решению многих межэтнических проблем. Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по уровню государственной поддержки языков.

"Первая задача - это борьба с предрассудком, который все равно до сих пор существует. Языки не мешают друг другу, сколько бы вы языков не выучили - это всегда идет на пользу. Тем более, если речь идет о родных языках, о языках этнических, о языках, с которыми связана культура каждого конкретного народа", - заявил директор Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко.