Аваков встал на защиту националистов из "Азова"

США хотят признать батальон террористическим

Сразу в нескольких городах Украины националисты окружили здания областных администраций. Всё это - часть акции под названием "Нет капитуляции". Радикалы призывают бойкотировать "формулу Штайнмайера" — документ, который должен помочь урегулировать кризис в Донбассе. В пикете участвуют и бойцы нацбатальона "Азов", который в США хотят включить в список террористических организаций. За своих подопечных вступился глава МВД.

Под бравые марши с плакатами "Нет капитуляции" в руках под стены областных администраций пришли националисты. Акции против "формулы Штайнмайра" проходят в Киеве, Харькове, Львове. Анонсировано участие и других крупных городов. Правда, массовости пока не получилось. В рядах активистов - в основном молодёжь. Группы небольшие, лица - унылые. Организаторы подбадривают участников воинственными лозунгами.

С момента согласования "формулы Штайнмайера" на Украине не прекращаются акции протеста. Не рады националисты и заявлениям из-за океана. Конгресс США внезапно разглядел в запрещенном в России батальоне "Азов" признаки террористической организации. Предложение официально причислить формирование к экстремистским озвучила группа американских законодателей. И вот сегодня за подчинённых вступился министр внутренних дел Украины.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнёров", - заявил Арсен Аваков.

Тот факт, что официальный логотип группировки использовали в СС, а среди бойцов распространено римское приветствие, Авакова, видимо, не смущает. Впрочем, заокеанские покровители тоже противоречат себе. То, по сути, поощряют деятельность националистов в Киеве, то резко меняют свою позицию. На этот факт обратил внимание Сергей Лавров.

"Наши западные коллеги дружно видят главную проблему в том, что восточные регионы Украины, а также Крым категорически не приняли результаты вооруженного антиконституционного государственного переворота. Такое попустительство со стороны наших западных коллег в отношении инициаторов упомянутого мной антиконституционного государственного переворота привело к тому, что на Украине, к сожалению, продолжается разгул неонацистов", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Украинские власти продолжают саботировать выполнение Минских договорённостей. Обстреливают Донбасс. Только за последние сутки - 36 случаев нарушения режима тишины в ДНР. Силовики атаковали 12 населённых пунктов. Глава самопровозглашённой Донецкой республики Денис Пушилин обвинил Владимира Зеленского в нежелании выполнять международные соглашения.

"Зеленский сейчас повторяет Порошенко в самых худших его проявлениях. Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает, - это добьётся мира. Прошло уже больше, чем полгода, но приказа о прекращении огня нет", - заявил Пушилин.

А тут и в украинском Центризбиркоме подоспели с сомнительными заявлениями. Глава ЦИК объявил: проведение выборов в Донбассе невозможно. По той простой причине, что этого не позволяет нынешнее законодательство. Да и небезопасно на юго-востоке. По чьей вине - чиновник не уточнил.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".