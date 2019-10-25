Бесплатные автобусы запустят у закрытых станций Каховской линии метро

Ветка нуждается в обновлении

Каховская линия столичного метро уходит в историю. С завтрашнего дня пассажиры уже не смогут пользоваться станциями "Каширская" и "Варшавская". Они снова заработают через несколько лет после большого ремонта, но уже в составе Большой кольцевой линии.

Последний день перед закрытием Каховская линия работает как обычно - составы ходят раз в пять минут. И сократить этот интервал нельзя - изношенная инфраструктура не выдержит дополнительных нагрузок. Ведь Каховская ветка - самая короткая в московском метро - была построена ровно полвека назад - и нуждается в обновлении.

"В ходе реконструкции, мы, безусловно, в первую очередь, модернизируем системы, которые связаны с безопасностью движения поездов - это системы автоматики, механики, энергетики, так же будет реконструирована пассажирская зона", - объяснил первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Поезда здесь станут ходить чаще, и их количество вырастет в разы. Тотальное преображение ждет всю Каховскую линию. На одноименной станции реконструкция уже началась - повсюду снята облицовка, частично разобрана платформа и пути. Нетронутыми останутся колонны и экспозиции из металла.

Платформы демонтируют полностью, чтобы заменить все инженерные коммуникации, а затем на линии проведут техническое переоснащение.

"В современных условиях для полной интеграции необходимо выполнить замену всех инженерных систем, так как решения, принимаемые 50 лет назад, не соответствуют сегодняшним требованиям", - заявил руководитель строительства дирекции "Метро-1" АО "Мосинжпроект" Игорь Варфоломеев.

На время реконструкции закрытую ветку будут дублировать бесплатные автобусы.

"На линию выйдут семь низкопольных автобусов особо большого класса вместимости. Интервал движения в час пик составит шесть-семь минут, режим работы с 5:30 до 02:00 часов ночи", - сказал замдиректора службы движения ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин.

У городского транспорта с завтрашнего дня появится право приоритетного проезда, поэтому привычная схема движения для автомобилистов изменится. На трассах организуют выделенные полосы - они заработают на съездах с Нахимовского проспекта, с Каширского шоссе и с Коломенского проезда. По планам, обновленные станции должны заработать в 2021 году.

"Мы работаем на всех участках, у нас 75% всех тоннелей на БКЛ построено. Сегодня мы вышли на уверенный темп - десятки щитов работают, и каждый месяц мы прибавляем количество пройденных тоннелей", - заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Большую кольцевую линию называют самым масштабным проектом в истории строительства метро в России и мире. Длина новой линии - 70 километров и 31 станция. Вводить второе кольцо планируют поэтапно.

Наталья Тарасова, Михаил Бахтияров, Сергей Сенченков, Елена Макарова. "ТВ Центр".