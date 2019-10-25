Бизнес обсудил развитие экономики Москвы

Предприниматели встретились с главой Московской конфедерации промышленников

Изменения в налоговом законодательстве, развитие технопарков, промышленных зон, малого и среднего предпринимательства, проверки и льготы - эти темы обсудили в Южном округе на встрече представителей бизнеса с главой Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Еленой Паниной.

Свои вопросы участники могли задать ещё во время подготовки встречи, а в результате обсуждения уже корректировать законы и правила, создавая так называемую "обратную связь", которая помогает развитию экономики Москвы, сообщает "ТВ Центр".

"Москва должна развиваться как город с высокотехнологичной промышленностью, с наукой, с технопарками. Вместе с правительством Москвы мы делаем все, чтобы именно так было, чтобы получить новые темпы развития высокотехнологичных отраслей", - сказала Панина.