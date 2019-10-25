"Защитники детства": московские школьники позаботились о слепоглухих детях

Ученики школы №1282 изготовили для них специальные тактильные учебники

Книги для слепоглухих детей сделали ученики московской школы №1282 в рамках всероссийской акции "Команда защиты детства", передает "ТВ Центр".

Мастер-класс устроили для всех: школьники вместе с воспитанниками Сергиево-Посадского дома-интерната своими руками создавали специальные тактильные учебники. Такие пособия помогают детям, которые не способны видеть или слышать. Сама акция приурочена к десятилетию института уполномоченных по правам ребёнка, присоединиться к ней может любой желающий.

"Мы эту акцию придумали, чтобы показать, как много у нас людей, которые помогают детям, и только вместе мы можем что-то изменить. "Команда защиты детства" - большая, подключились к ней многие регионы России. Среди них не только общественные организации, но и просто люди, которые по зову сердца помогают детям", - рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.