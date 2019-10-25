Зима близко: тушканчиков Московского зоопарка заморозят до весны

Сурки уже уснули

Московский зоопарк переходит на осенний режим работы. Часы визитов немного сократили и животных готовят к холодам. Например, тушканчики отправляются спать, причём в холодильник.

Каждая осень для тушканчиков, которые живут в Московском зоопарке, особенная. Начинается период пристального наблюдения зоологов за их состоянием. Ждут момента, когда грызунов, можно уже отправлять в спячку.

"Ровно 400 грамм весит зверек. В принципе, такой же вес был у него на прошлой неделе. И когда он перестает набирать вес, это для нас признак того, что животное готов впасть в спячку", - объясняет ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка Филипп Тумасьян

Стабильный вес - признак хорошей жировой прослойки, которая поможет комфортно перезимовать. Готовить тушканчиков к холодному времени года начинают заранее. Переселяют в более прохладное помещение. И меняют рацион. Вместо обилия овощей и фруктов - питательные зерновые корма и семечки. По правилам, спячка проходит в спартанских условиях.

"В таких вот домиках у нас проводят спячку тушканчики. В домики мы им ничего не кладем. Никакой подстилки, никакой еды. Имитируем им их естественные условия. В природе они себе не делают никаких мягких подстилок. Никаких запасов еды не делают", - говорит Тумасьян.

Животное очень нервное и прыгучее, поэтому все манипуляции проводят быстро. И закрывают крышкой. Зимовать они будут при температуре плюс 2-4 градуса. Тушканчики плохо спят, когда что-то вибрирует. Чтобы дополнительную изоляцию дать, домики заворачивают в поролон.

В неволе тушканчики зимуют с большим комфортом, чем в природе. Зоологи наблюдают за состоянием грызунов. Если они сильно похудеют, их разбудят, накормят и снова отправят спать до весны.

Екатерина Гоголева, Сергей Титов, "ТВ Центр".