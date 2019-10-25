Куда пойти на выходных в Москве

В последние выходные ноября пройдет театральный фестиваль и сразу несколько выставок

Выставка акварелей Максимилиана Волошина, привезённых из Крыма. Или масштабная экспозиция, рассказывающая о развлечениях в России. В Москве в эти выходные, как всегда, есть, куда пойти и что посмотреть.

Последние теплые дни осени - отличный повод отправиться за новыми впечатлениями. Тем более, что на этих выходных свою работу начинают сразу несколько удивительных выставок.

Два десятка акварелей поэта и живописца Серебряного века Максимилиана Волошина из запасников музея в Крыму в Москве ещё ни разу не экспонировались.

"Зачастую Волошин сам изготавливал пигменты для своих работ. Он сам перетирал крымские минералы, смешивал их связующие и этим обусловлен его абсолютно уникальный колорит - индивидуальный который невозможно спутать ни с одним другим художником первой половины XX века", - заявила заместитель директора по научной, методической и выставочной работе, реставратор ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря Ольга Темерина.

Два года потребовалось столичным реставраторам, чтобы спасти эти графические шедевры. В ходе работ на одной из картин проявились отпечатки пальцев самого автора. На какой - узнаете, если запишетесь на экскурсию в филиал Центра Грабаря на Пречистенском переулке

Подробнее о том, как провести выходные в Москве, смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.