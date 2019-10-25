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В московском Чертанове местные жители воюют за дворы с киношниками

15:35
  • пятница
  • 25 октября 2019

Терпение людей лопнуло из-за невозможности припарковаться у собственного дома

Жизнь на съёмочной площадке. Так можно описать то, что происходит во дворах столичного района Чертаново. Последние несколько лет здесь постоянно снимают кино, создавая неудобство местным жителям.

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В окна, даже ночью, светят яркие прожекторы, громкоговорители нарушают тишину. Более того, после себя киношники оставляют много мусора. Но это полбеды. Из-за постоянно перекрытых дворов подъехать к своим домам и припарковаться просто невозможно. В итоге терпение жителей лопнуло, и они написали коллективное письмо в местную управу, передает "ТВ Центр".

"Пусть будут съёмки, но пусть будет порядок. Вот, к сожалению, пока его нет. Всё, что здесь пока происходило в течение последнего года, приводило только к конфликтам, жители звонили в полицию, это приводило к конфликту со съемочной группой, к ругани, к каким-то пинкам ногами по машинам", - рассказал местный житель Михаил Чавушьян.

Северное Чертаново действительно достаточно часто используется в кино как декорации. Там снимались такие картины, как "Притяжение", "Горячие новости", сериал "Пацанки" и "Такси-блюз".

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