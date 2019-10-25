Три детских сада построят в ходе реновации в Фили-Давыдково

А также школу на 1025 человек

Три детских сада построят в рамках проекта планировки кварталов 58, 59 столичного района Фили-Давыдково. Они будут вмещать по 150, 240 и 300 мест. Кроме того, здесь возведут два корпуса школы для 1025 учащихся. Сейчас проект проходит процедуру публичных слушаний.

"В одном из школьных корпусов разместится физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь ребята смогут заниматься разными видами спорта – от шахмат до боевых искусств", – сообщила начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.

Зеленые зоны, расположенные в районе, объединят. Благоустроенные территории вдоль улиц Пивченкова, Олека Дундича и Кастанаевской будут связаны сетью пешеходных дорожек. Особенно много зелени будет близи детских образовательных учреждений.

Кроме того, в рамках проекта построят новые детские и спортивные площадки с современными игровыми комплексами и тренажерами. На первых этажах домов откроются магазины и сервисные предприятия: химчистки, дома быта, образовательные центры. Кроме того, в ходе строительства обновят инженерные коммуникации.

Подробно познакомиться с проектом можно на экспозиции, открытой в районе Фили-Давыдково. Жители смогут задать вопросы проектировщикам, а также оставить свои предложения, касающиеся планировки квартала реновации на собрании участников публичных слушаний. Оно состоится 29 октября, а также в информационном центре программы реновации (2-я Брестская улица, дом 6).